Врач из России рассказала, сколько за день можно съесть сахара

В день здоровому человек можно съесть не более пяти-шесть ложек, то есть 25 граммов, сахара, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Это хороший, быстрый источник энергии, отмечает она. Именно поэтому при переутомлении, интенсивной умственной работе самое простое решение — это съесть что-нибудь сладкое.

Но увлекаться сахаром не нужно, подчеркивает специалист: это может привести к проблемам со здоровьем. Человек может набрать вес, а риск развития у него диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы может повыситься. По словам Чернышовой, считается, что сахар поддерживает воспалительные процессы, в том числе и во внутренней оболочке сосудов, что приводит к атеросклерозу и отложению бляшек.