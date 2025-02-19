Врач: к ощущению песка в глазах может приводить синдром сухого глаза

По словам Миргородской, одна из основных причин — воспаление конъюнктивы — раздражение слизистой оболочки глаза или роговицы. Причины раздражения бывают разными, но одна из наиболее частых — синдром сухого глаза. А это уже комплексная причина, поэтому в возникновении синдрома сухого глаза должен разбираться специалист, самолечение недопустимо.

«Развитие этого синдрома может быть связано с изменением состава слёзной жидкости, что, в свою очередь, может быть обусловлено дисфункцией мейбомиевых желёз, гормональными изменениями, воспалением слёзных желез, а также снижением частоты моргания при длительной зрительной нагрузке на близком расстоянии (например, при работе за компьютером, использовании смартфона, чтении, работе с мелкими деталями и т. д.)», — отметила офтальмолог.

Также к ощущению песка в глазах ведут различные инфекции и аллергические заболевания, в том числе конъюнктивит, блефарит, кератит. Эти состояния, помимо ощущения песка, жжения и рези, предполагают покраснение, зуд, усиленное слезотечение, могут быть выделения из глаз и светобоязнь.

Кроме того, указанное состояние может быть следствием побочного эффекта некоторых лекарственных препаратов: глазных капель, антигистаминных либо гормональных препаратов.

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