Врач: хороший сон и регулярные тренировки — способы борьбы с хроническим стрессом

По словами эксперта, хронический стресс — опасное состояние, действующее как «тихий убийца». По сравнению с острым кратковременным стрессом люди могут перестать замечать это перманентное состояние, ведущее к разрушению организма и психики. К тому же при хроническом стрессе организм привыкает к определённому гормональному фону и со временем нормализовывать состояние становится труднее.

Симптоматикой хронического стресса психолог назвала постоянную тревогу и беспокойство без повода, чувство безнадёжности, потерю интереса к делам, раздражительность даже из-за незначительных поводов.

«Физические и поведенческие симптомы — головные боли и напряжение в мышцах шеи и головы, бессонница (когда плохо засыпаете, не высыпаетесь, независимо от количества часов сна и встаёте сразу уставшим), проблемы с желудочно-кишечным трактом, снижение аппетита или "заедание" стресса. [Также в этом случае] вам сложно сконцентрироваться, принимать решение, и вы стали чаще всё забывать: закрыли ли дверь, выключили ли свет, время встреч и так далее», — добавила специалист.

Она предложила несколько способов по выходу из этого состояния. По словам психолога, следует приучить себя высыпаться, лучше ложиться спать до 22:00–23:00. Шторы должны быть закрыты, и в комнате должно быть темно. Нужно отказаться от использования телефона примерно за два часа до сна. Важно сбалансированно питаться.

Также нужны регулярные тренировки 2-3 раза в неделю. «Добавьте физическую активность — больше ходите пешком, а ещё лучше — выберите тренировки, которые вам нравятся, и старайтесь посещать каждую неделю по два-три раза. Это улучшит общее состояние организма через повышение уровня эндорфинов — "гормонов счастья" — и снижение уровня кортизола, главного гормона стресса», — рассказала психолог.

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