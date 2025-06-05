Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 июня 2025, 23:12
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Врач: кофе негативно влияет на людей с тревожными расстройствами

Всё индивидуально
Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что кофеин, обычно повышающий уровень энергии, может усугублять тревожные состояния, поскольку его стимулирующие свойства блокируют аденозиновые рецепторы, что приводит к повышению уровня дофамина и норадреналина.
Врач: кофе негативно влияет на людей с тревожными расстройствами
© Christopher Ott / Unsplash

Если у здоровых людей кофеин может улучшать настроение, то люди с тревожными расстройствами могут испытывать повышенную тревожность, панические атаки и бессонницу. Люди с ослабленными дофаминовыми рецепторами могут почувствовать усталость и сонливость, а не бодрость от кофеина.

Крашкина подчеркнула индивидуальный характер воздействия кофеина: в зависимости от конкретного человека он может либо повышать бдительность, либо усугублять симптомы тревоги. Психотерапевт упомянула о трудностях в определении функциональности дофаминовых рецепторов, но предложила такие методы, как консультации с психотерапевтами или психиатрами и использование опросников, таких как GAD-7 или HAM-A, для оценки тревожных расстройств.

«Также врач может провести инструментальное обследование и назначить анализы для исключения других причин тревожности, например, гормональные нарушения или заболевание щитовидной железы», — добавила специалист.

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