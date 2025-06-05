Врач: кофе негативно влияет на людей с тревожными расстройствами

Если у здоровых людей кофеин может улучшать настроение, то люди с тревожными расстройствами могут испытывать повышенную тревожность, панические атаки и бессонницу. Люди с ослабленными дофаминовыми рецепторами могут почувствовать усталость и сонливость, а не бодрость от кофеина.

Крашкина подчеркнула индивидуальный характер воздействия кофеина: в зависимости от конкретного человека он может либо повышать бдительность, либо усугублять симптомы тревоги. Психотерапевт упомянула о трудностях в определении функциональности дофаминовых рецепторов, но предложила такие методы, как консультации с психотерапевтами или психиатрами и использование опросников, таких как GAD-7 или HAM-A, для оценки тревожных расстройств.

«Также врач может провести инструментальное обследование и назначить анализы для исключения других причин тревожности, например, гормональные нарушения или заболевание щитовидной железы», — добавила специалист.

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