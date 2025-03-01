Врач: лучше отказаться от диет при похудении

Эксперт подчеркнула, что кето-диета и интервальное голодание снова набирают популярность, но предостерегла от ожидания быстрого и безопасного эффекта от этих подходов.

Дианова порекомендовала воздержаться от любых ограничительных и несбалансированных диет, так как вместо пользы, они, напротив, могут оказать негативное влияние на организм, к примеру, повысить риск желче- и мочекаменной болезни, вызвать запоры и привести к эффекту «йо-йо», когда вес быстро теряется, а затем набирается с ещё большей силой. Вместо этого врач советует «развивать здоровые отношения с едой и избегать экстремальных ограничений в питании».

«Все диеты ограничительные и неразнообразные могут приводить к проблемам с организмом: желчнокаменной болезни, мочекаменной болезни, к запорам. Набирать годами или какой-то период времени, а потом хотеть посидеть недельку на диете и сбросить, это всё будет об ограничениях. А если будут ограничения, будет откат, срыв, эффект «йо-йо». И опять набор веса гораздо больше, чем был до исходного. А чем больше мы с вами предпринимаем попыток для снижения веса с жёсткими ограничениями, тем сильнее развивается так называемая резистентность. То есть каждое последующее похудение даётся тяжелее», — подытожила эксперт.

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