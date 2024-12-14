Врач: лёгкие начнут восстанавливаться через полгода после отказа от курения

По словам врача, отказ от курения действительно полезен и необходим для восстановления лёгких. Он отметил, что после того, как человек бросил курить, улучшения станут заметны через пару месяцев. У «бывшего» курильщика начнут уменьшаться одышка и кашель.

А ещё приблизительно через полгода снова приобретут естественную способность очищать лёгкие реснички, которые расположены на слизистой оболочке бронхов. А это способствует снижению рисков заражения различными инфекциями.

Кроме того, за счёт отказа от курения снижается и вероятность рака лёгких. «Если человек так и не возвращается к сигаретам, то через десять лет риск заболеть раком лёгких у него вдвое меньше, чем у того, кто все эти десять лет продолжал курить», — подчеркнул врач.

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