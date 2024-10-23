Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 октября 2024, 01:16
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Врач напомнил о болезнях, при которых помидоры наносят вред здоровью

Могут влиять даже на аутоиммунные процессы
Врач-диетолог, терапевт Олег Кривченков рассказал, что, несмотря на пользу, помидоры при некоторых болезнях могут провоцировать обострение хронических состояний и наносить серьёзный вред здоровью.
Врач напомнил о болезнях, при которых помидоры наносят вред здоровью
© Anda Ambrosini / Unsplash

По словам врача, помидоры противопоказаны при мочекаменной болезни. В силу содержания природного яда соланина и щавелевой кислоты помидоры являются опасным продуктом для таких людей.

Также могут вызывать аутоиммунные процессы. К таким патологиям относится и аутоиммунный тиреоидит.

«Помидоры содержат малое количество калорий и используются в низкокалорийном рационе. Содержат витамин С, А, магний, кальций, железо. Могут содержать соланин — природный яд и щавелевую кислоту, которая опасна для людей с мочекаменной болезнью. Часто могут стимулировать аутоиммунные процессы в организме человека. Например, аутоиммунный тиреоидит», — предупредил специалист.

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Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
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