Врач напомнил о болезнях, при которых помидоры наносят вред здоровью

По словам врача, помидоры противопоказаны при мочекаменной болезни. В силу содержания природного яда соланина и щавелевой кислоты помидоры являются опасным продуктом для таких людей.

Также могут вызывать аутоиммунные процессы. К таким патологиям относится и аутоиммунный тиреоидит.

«Помидоры содержат малое количество калорий и используются в низкокалорийном рационе. Содержат витамин С, А, магний, кальций, железо. Могут содержать соланин — природный яд и щавелевую кислоту, которая опасна для людей с мочекаменной болезнью. Часто могут стимулировать аутоиммунные процессы в организме человека. Например, аутоиммунный тиреоидит», — предупредил специалист.

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