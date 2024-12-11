Врач напомнил о противопоказаниях для похода в баню

По словам эксперта, людям с варикозом следует париться с осторожностью, поскольку из-за тепла усиливается приток крови к ногам, а усиление давления на больные вены может привести к прогрессированию варикоза. Нельзя париться и при наличии кожных заболеваний, травм или ран на коже.

Кроме того, баня противопоказана в первом и третьем триместрах беременности, при эпилепсии — резкое изменение температуры может спровоцировать приступ, при сердечной, почечной или печёночной недостаточности, а также при инфекционных болезнях.

«Среди [противопоказаний] — острый период болезни, обострение хронических патологий, желчнокаменная и мочекаменная болезни (жар может спровоцировать смещение камней), любые виды онкологических заболеваний (под строгим запретом не только баня, но и любые другие тепловые процедуры), а также артериальная гипертензия», — добавил Банный.

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