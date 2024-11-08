Врач напомнила, чем вредно для здоровья привыкание к каплям для носа

Врач отметила, что при периодическом или постоянном приёме таких лекарств начинается привыкание. Поэтому применять сосудосуживающие препараты следует только по назначению врача и в строго указанное в инструкции время.

Из-за самолечения такими препаратами, при их неоправданном приёме, уменьшается количество обонятельных рецепторов, которые реагируют на препарат. В итоге для достижения привычного эффекта человеку необходима всё большая доза. Но приём назальных сосудосуживающих капель или спреев в таких количествах опасен, поскольку в дальнейшем может спровоцировать повышение артериального давления, сухость слизистой, образование корок и потерю обоняния — аносмию.

«При этом избавиться от зависимости самостоятельно не удастся, необходимо будет обращаться к отоларингологу. Чтобы не приобрести привыкания к сосудосуживающим препаратам от насморка, необходимо принимать их только по назначению лечащего врача и только в строго определённое время, обозначенное в инструкции», — предупредила врач.

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