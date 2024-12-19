Врач напомнила, что синдром праздничного сердца опасен для жизни

Это термин, предложенный кардиологами ещё в 1978 году. Это состояние связано с длительным периодом праздничных дней, когда люди пьют много алкоголя, из-за чего нередки аритмии, что является серьёзной проблемой.

Эксперт объяснила, что если у человека есть сердечно-сосудистые патологии, то на фоне обильных застольных гуляний с употреблением большого количества алкоголя, проблемы с сердцем могут обостриться. Врач подчеркнула, что статистика показывает, что в новогодние праздники происходит довольно много инфарктов.

«Здесь нужно помнить, что при жалобах, которые могут указывать на начало инфаркта миокарда или просто на сердечный приступ, на нарушения сердечного ритма, нужно вызывать скорую помощь и при необходимости ложиться в стационар», — рассказала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.