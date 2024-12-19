Врач напомнила, что в день можно съедать не больше столовой ложки майонеза

Опубликовано 19 декабря 2024, 23:211 мин.
Врач напомнила, что в день можно съедать не больше столовой ложки майонезаУпотребление продукта необходимо ограничивать
Диетолог, нутрициолог София Кованова рассказала о норме употребления майонеза. Эксперт подчеркнула, что майонез относится к продуктам, употребление которых необходимо контролировать и ограничивать.
Кованова рассказала, что в день можно есть не более одной столовой ложки майонеза. В состав магазинного майонеза входит большое количество трансжиров, жирорастворимых витаминов, холестерина и витаминов группы В.
При этом майонез может быть полезен тем, кто не ест сыр, яйца говядину, так как в соусе содержатся витамины Е и К, омега 3-6-9. Эти вещества оказывают положительное воздействие на состояние кожи, сердца и гормонального статуса.
«В среднем здоровому человеку можно съесть 20-30 граммов майонеза в день, что соответствует одной столовой или двум чайным ложкам», — объяснила диетолог.
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Источник:Аргументы и Факты
Автор:Андрей Кадуков
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