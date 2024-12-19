Врач напомнила, что в день можно съедать не больше столовой ложки майонеза

Кованова рассказала, что в день можно есть не более одной столовой ложки майонеза. В состав магазинного майонеза входит большое количество трансжиров, жирорастворимых витаминов, холестерина и витаминов группы В.

При этом майонез может быть полезен тем, кто не ест сыр, яйца говядину, так как в соусе содержатся витамины Е и К, омега 3-6-9. Эти вещества оказывают положительное воздействие на состояние кожи, сердца и гормонального статуса.

«В среднем здоровому человеку можно съесть 20-30 граммов майонеза в день, что соответствует одной столовой или двум чайным ложкам», — объяснила диетолог.

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