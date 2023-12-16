Врач напомнила о необходимости вакцинации для защиты от кори

Специфического лечения нет, поэтому терапия симптоматическая. Среди симптомов высокая температура, кашель, насморк, а с пятого дня появляются характерные высыпания. Опасность кори ещё и в том, что это крайне кантагиозное, то есть заразное вирусное заболевание: если с больным будут контактировать 100 человек, 95 из них заразятся.

Для взрослых прививка от кори тоже может быть важна для обновления иммунной памяти. Причём непривитые взрослые переносят корь тяжелее и умирают чаще, чем дети.

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