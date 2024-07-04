Врач напомнила о том, что коронавирус всё ещё уносит жизни

Алешина отметила, что наиболее опасна инфекция для людей с болезнями крови, онкологией, с трансплантированными органами и для тех, кто на гемодиализе.

«Заболеваемость коронавирусом в России имеет свою сезонность, мы видим, что появляются новые штаммы. По данным статистики, за прошедшую неделю в России выявили порядка 8 тыс. заболевших, зафиксирован 31 случай погибших. Да, это меньшие цифры, чем были в разгар пандемии. Однако это всё ещё смертельные случаи», — отметила врач.

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