Врач напомнила о том, что обмороженные части тела нельзя греть в тёплой воде

Врач отметила, что отмороженные участки кожи становятся холодными и бледнеют, а движения могут быть нарушены, пострадавший ощущает дрожь. По словам Костюченко, при обморожении важно быстро попасть в тёплое помещение, оказать первую помощь и вызвать скорую помощь. Чтобы человек согрелся, можно предложить «тёплое, но не горячее питьё».

«Отмороженная часть становится бледной, холодной, движения нарушены или отсутствуют. Пострадавший при переохлаждении начинает дрожать, ощущая холод, а по мере усугубления ситуации может быть малоподвижным и заторможенным. При выявлении таких признаков необходимо как можно скорее зайти в теплое помещение и оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь. Отогревание пострадавшего имеет особенности: снять промерзшую одежду, напоить теплым, но не горячим питьем», – объяснила врач.

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