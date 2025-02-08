Врач напомнила о травяных сборах, для снижения тревожности

Эксперт подчеркнула, что достичь полного спокойствия с помощью напитков весьма сложно, тем более если человек тревожный. Но всё же некоторые травяные сборы, из которых можно заваривать чаи, делать настои, могут помочь.

Прежде всего для успокоения нужно отказаться от любых напитков с кофеином. К полезным травам и настоям относятся мята, валериана, ромашка, мелисса, лаванда, — все эти травы известны успокаивающими свойствами. Эти сборы можно легко найти на рынке, на аптечных прилавках и полках супермаркетов.

«С одной стороны, это действие на уровне психологии, которое позволяет отвлечься от тревожащего фактора. С другой — так как пищеварительная система обладает сосудистой сетью, а при употреблении как холодных, так и горячих напитков идёт реакция сосудов, это поможет распределить кровоток. Таким образом человек тоже может успокоиться», — рассказала диетолог.

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