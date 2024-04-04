Врач напомнила о важности контроля над приёмом витаминов

Это серьёзное и опасное для организма состояние, сопровождающееся характерной симптоматикой. Мымрина порекомендовала не заниматься самолечением на фоне нехватки витаминов, а проконсультироваться с врачом, разнообразить рацион, чтобы получать витамины естественным образом из разнообразной питательной диеты, которая должна включать фрукты, овощи, орехи, злаки и другие продукты. Конечно, необходимо придерживаться рекомендуемых дозировок.

Также врач назвала наиболее распространённые симптомы гипервитаминоза. К ним относятся головные боли, тошнота, расстройство пищеварения, аллергические реакции, судороги и мышечные боли, повышенное давление и аритмия, проблемы с печенью и почками, нарушение метаболизма, изменения в состоянии кожи, ногтей и волос, психомоторное возбуждение или депрессия.

«Хотя витамины и играют важную роль в поддержании здоровья, их употребление должно быть умеренным и контролируемым. Переизбыток витаминов может привести к серьёзным последствиям для здоровья, поэтому важно следовать рекомендациям врача и поддерживать баланс в питании и приёме лекарств», — рассказала врач.

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