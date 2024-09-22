Врач напомнила о важности нормального уровня витамина D в организме

Как правило, нехватка витамина D проявляется в виде повышенной утомляемости, усталости, переломов, ломкости волос и ногтей. Если что-то из этого наблюдается, лучше показаться врачу и сдать анализы.

Как отметила Малышева, здоровому человеку не нужно регулярно проверять уровень витамина D, так как в здоровом организме этот витамин синтезируется под воздействием солнца. Для этого необходимо обнажить примерно 25% тела на 15-20 минут.

«Проще всего сдать анализ, чтобы узнать, есть ли у вас недостаток витамина D. Симптомы, указывающие на дефицит, включают в себя повышенную утомляемость, усталость, переломы, ломкость волос и ногтей. Если замечен какой-либо из этих признаков, следует обратиться к врачу», — отметила Малышева в своём Telegram-канале.

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