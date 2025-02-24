Врач напомнила о важности привычки ужинать не позднее 4 часов до сна

По её словам, ужин должен быть лёгким и не превышать 20% от общего количества потребляемых калорий. Стародубова также советует при желании перекусить за полтора-два часа до сна, учитывая калорийность ужина.

Таким перекусом может быть небольшая порция нежирного кефира или несладкого йогурта. Кроме того, рекомендуется принимать пищу в одно и то же время каждый день. Помимо трёх основных приёмов пищи — завтрака, обеда и ужина — при желании можно организовать два небольших перекуса.

При этом в первой половине дня следует потреблять не менее 60% от общего количества калорий.

«Ещё раз хочется напомнить о необходимости избегать обильной еды в позднее время суток и на ночь. Ужин должен быть достаточно ранним, за 3,5-4 часа до сна, лёгким, и составлять не более 20 процентов от общей калорийности рациона», — отметила эксперт.

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