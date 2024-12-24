Врач напомнила о вреде мандаринов для аллергиков

Кроме того, цитрусовые — сильные раздражители, поэтому эти продукты стоит избегать людям с проблемами ЖКТ — можно спровоцировать обострение. Также есть цитрусовые не рекомендуется беременным.

Врач отметила, что цитрусовые нельзя есть натощак, лучше есть их днём или вечером, потому что так они лучше усвоятся.

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