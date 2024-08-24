Врач напомнила о вреде пристрастия к переработанному мясу из-за риска рака желудка

Регулярное и избыточное употребление таких продуктов может привести к мутации клеток желудка из-за того, что в них содержатся канцерогены. Поэтому есть переработанное мясо можно лишь изредка и в небольших количествах.

В таких продуктах также содержится избыток соли. Употребление более 5 граммов соли в сутки может спровоцировать возникновение онкологии в силу воздействия натрия на слизистую желудка. Соль раздражает стенки желудка, усиливая действие соляной кислоты и провоцируя воспаление. Кроме того, к раку желудка могут привести злоупотребление алкоголем и курение.

«Есть привычки, которые и правда вредят желудку. Например, злоупотребление переработанным мясом (сосисками, беконом, ветчиной, любым вяленым, ферментированным и копченым мясом) повышает риск развития рака. Дело в том, что эти продукты содержат канцерогены, которые провоцируют мутации в клетках желудка. Поэтому их можно включать в рацион лишь иногда в небольшом количестве», — объяснила гастроэнтеролог.

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