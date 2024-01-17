Врач напомнила о вредных при ОРВИ и простуде продуктах

Она отметила, что при болезнях организму требуется много энергии для восстановления, потому сразу придётся отказаться от сладкой газировки, красного мяса, фастфудов, снеков, жирной и жареной пищи. Причина в том, что эти продукты тяжёлые и требуют много сил на переваривание. При этом следует соблюдать питьевой режим для как можно более быстрого снятия интоксикации.

Кроме того, Михалева порекомендовала, отказаться от сладостей в целом и выпечки, от пищи, богатой клетчаткой, из-за того, что может появиться слабость и неприятное чувство тяжести. А обратить внимание врач посоветовала на лёгкие супы на рыбном или курином бульоне.

«Если нет аппетита, то стоит соблюдать питьевой режим, чтобы быстрее снизить интоксикацию. Также, если не хочется есть во время простуды, то необходимо обеспечить поступление энергии в виде простых углеводов, например, морс из ягод или молоко с мёдом — хороший вариант борьбы с обезвоживанием и поддержания уровня энергии для борьбы с инфекцией», — рассказала диетолог.

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