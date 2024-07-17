Врач напомнила об ухудшении свойств кофе при добавлении молока

Опубликовано 17 июля 2024, 03:22
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Врач напомнила об ухудшении свойств кофе при добавлении молокаРазругаются антиоксиданты
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова напомнила любителям кофе, что добавление в напиток молока ведёт к снижению пользы.
Молоко разрушает антиоксиданты, снижая количество этих соединений. К тому же кофе с молоком плохо усваивается у тех людей, кто не переносит лактозу.
«Кофе с молоком животного происхождения может плохо усваиваться у людей с непереносимостью лактозы — молочного сахара. Это патологическое состояние вызвано снижением уровня лактазы — фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы, содержащейся в молочных продуктах», — объяснила врач.
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Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
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