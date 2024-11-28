Врач напомнила, сколько шоколада можно есть без вреда для здоровья

Эксперт отметила, что шоколад — полезный продукт, но также имеет ограничения. Например, безвредны 20–30 граммов в день, но не более. Несмотря на полезность, в шоколаде высокий уровень углеводов, прежде всего сахара — около 50 граммов на 100 граммов продукта, а также жиров — 30–35 граммов.

Не стоит увлекаться сладким шоколадом людям с сахарным диабетом и ожирением из-за риска развития заболеваний в силу высокой калорийности продукта. И вовсе придётся отказаться в случае аллергии на ингредиенты.

«В состав какао-бобов входят такие полезные микроэлементы, как марганец, медь, железо, калий и селен, а также аминокислоты триптофан (участвует в синтезе серотонина и улучшает настроение) и треонин. Треонин соединяется с магнием — в результате получается треонат магния (форма магния, которая легко усваивается организмом). Этот элемент улучшает наши когнитивные способности и помогает справляться со стрессом. В какао-бобах есть пребиотические волокна и клетчатка, которые необходимы для питания полезной микробиоты кишечника», — рассказала специалист о пользе шоколада.

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