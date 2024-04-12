Врач напомнила взрослым о необходимости есть сахар в меру

Опубликовано 12 апреля 2024, 03:15
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Врач напомнила взрослым о необходимости есть сахар в меруИначе можно серьёзно заболеть
Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина напомнила о суточной норме сахара для взрослого человека.
Эксперт подчеркнула, что, согласно рекомендациям ВОЗ, норма сахара в день должна составлять нем более 25 граммов, или 6 чайных ложек. Регулярное превышение нормы может привести к серьёзным для здоровья последствиям.
По словам врача, бесконтрольное употребление сладкого может спровоцировать возникновение и развитие диабета второго типа, ожирения. Поэтому Тананакина порекомендовала выбирать продукты, а тем более напитки, с минимальным содержанием добавленного сахара, а лучше — с нулевым.
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