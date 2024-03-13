Врач назвал алкогольные настойки вредными из-за высокой концентрации сахара

По словам врача, в таких настойках высокая концентрация сахара и крепость алкоголя. Такие напитки оказывают крайне негативное воздействие на центральную нервную систему, печень, желудок, сердце и сосуды в силу высокого содержания спирта, а сахар усугубляет разрушительный для организма эффект.

Вред несёт и то, что организм выделяет ферментную базу для расщепления сахара, в избытке растворённого в спирте, начинается брожение в желудке, могут начаться газообразование, вздутие и боли в животе.

При регулярном употреблении кратно возрастает риск развития сахарного диабета и атеросклероза.

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