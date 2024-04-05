Врач назвал берёзовый срок хорошим средством для улучшения потенции у мужчин

По словам Кутушова, берёзовый сок — хорошее гепатопротекторное средство, так как содержащиеся в напитке вещества очищают и поддерживают печень, функции органа; помогает сок и при желтухе. В берёзовом соке высокий уровнь антиоксидантов, минералов, витаминов.

Но особенностью берёзового сока является польза для мужской потенции. «Берёзовый сок благотворно влияет на мужское здоровье. Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников», — рассказал токсиколог.

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