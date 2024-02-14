Врач назвал безобидные симптомы страшной болезни — отслойки сетчатки глаза

Опубликовано 14 февраля 2024, 02:47
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Врач назвал безобидные симптомы страшной болезни — отслойки сетчатки глазаМожет понадобиться срочная операция
Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ярослав Байбородов назвал безобидные на первый взгляд симптомы серьёзной патологии глаз — отслойки сетчатки.
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По словам врача, всё начинается с большого количества мушек и ярких вспышек в глазах. Сами по себе эти симптомы могут не свидетельствовать об отслойке сетчатки глаза, но если эти состояния регулярные, лучше обратиться к специалисту.
Особенно опасно, если отслойка происходит в центральной части сетчатки. Тогда зрение резко ухудшается, и часто необходимо срочное хирургическое вмешательство.
По словам врача, лазерная коррекция может дать результат в случае локализованного отслоения.Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.