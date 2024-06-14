Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 июня 2024, 05:36
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Врач назвал болезни, при которых снижается слух

Из-за гибели определённых клеток
Врач сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова рассказала о болезнях, приводящих к тугоухости.
Врач назвал болезни, при которых снижается слух

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Щербакова указала на ожирение, инсульт, атеросклероз сосудов головного мозга, гипертонию, сахарный диабет как на причины снижения слуха.

Слух снижается при влиянии на волосковые клетки в улитке ушной раковины. Если присутствует нарушение мозгового кровообращения, эти клетки не получают должного питания, умирают и уже никогда не восстанавливаются.

Потери слуха могут спровоцировать травмы и переломы, а также аллергия и аутоиммунные заболевания.

«Если клетка не получает достаточного питания, она прекращает своё существование и не восстанавливается. Это вызовет сенсоневральную потерю слуха, и чем больше клеток уничтожено, тем хуже слух. Инсульт, если он поражает те участки, что отвечают за слух или равновесие, тоже может вызвать нарушение слуха вплоть до глухоты», — объяснила врач.

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