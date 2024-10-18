Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 октября 2024, 04:23
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Врач назвал «бредом» влияние скачков атмосферного давления на людей

По его мнению, это выдумки
Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников раскритиковал мнение о том, что атмосферное давление влияет на самочувствие.
Врач назвал «бредом» влияние скачков атмосферного давления на людей
© Pxhere.com

Мясников призвал не верить подобным мнениям. Врач подчеркнул, что эти мнения — навязанные и назвал их бредом.

«Всё это бред. Это всё реакция на сообщения в СМИ. Не будь их, никаких скачков не будет. Психосоматика. Скачки давления никакого влияния не оказывают ни на пожилых, ни на чувствительных людей», — подытожил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков
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