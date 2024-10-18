Врач назвал «бредом» влияние скачков атмосферного давления на людей

Мясников призвал не верить подобным мнениям. Врач подчеркнул, что эти мнения — навязанные и назвал их бредом.

«Всё это бред. Это всё реакция на сообщения в СМИ. Не будь их, никаких скачков не будет. Психосоматика. Скачки давления никакого влияния не оказывают ни на пожилых, ни на чувствительных людей», — подытожил врач.

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