Врач назвал чистку кишечника и печени «средневековым бредом»

По словам Мясникова, кишечник — один их важнейших органов, отвечающий за иммунитет, общее здоровье и самочувствие. Любые «кустарные» процедуры, будь то чистки или другие способы, могут привести к повреждению слизистых ЖКТ, нарушить баланс микробиома кишечника. Поэтому разобраться в тех ли иных способах оздоровления может посоветовать только врач.

Мясников подчеркнул, что нельзя слепо верить всему, что пишут в газетах или интернете. А любые способы чистки кишечника, печени и кровеносных сосудов назвал «средневековым бредом».

«Читать это нельзя вообще. Поймите, что кишечник — очень серьёзный орган, от которого зависит общее здоровье, иммунитет и многое другое. Особенно толстый кишечник. Использование подобных советов — прямой путь к онкологии», — предупредил доктор Мясников.

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