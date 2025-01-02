Врач назвал цитрусовые, шоколад и морепродукты наиболее опасными для аллергиков

По словам врача, наиболее опасны для таких людей — и это одни из самых ходовых на новогоднем столе продуктов — цитрусовые, клубника, морепродукты и рыба.

Врач назвал относительно безопасными конфеты, такие как сухофрукты в йогурте и подобные. Это может быть различная халва без глазури, белый шоколад, поскольку там только масло какао.

«На новогодние каникулы приходится пик случаев аллергии на цитрусовые у детей. В эти дни ко мне очень часто приводят детей, покрытых крапивницей, и у меня сразу возникает вопрос, сколько плиток шоколада и килограммов мандаринов съел ребёнок. Был случай, когда привезли ребёнка, выяснилось, что в гости приходили бабушки и дедушки, каждый считал своим долгом дать малышу плитку шоколада, а он под столом съел сразу все эти плитки и заел килограммом мандаринов. На новогоднем столе самые опасные для аллергиков продукты — шоколад, мандарины, апельсины, клубника в любом виде и морепродукты (креветки, кальмары). Достаточно часто добавляется аллергия на клеща домашней пыли, происходит перекрёстная аллергическая реакция на других членистоногих и ракообразных. Кроме того, если рыба портится, то в её мышечной ткани накапливается гистамин — вещество, которое само по себе может вызвать, например, крапивницу. У человека может начаться псевдоаллергическая реакция, потому что он съел огромное количество гистамина», — отметил аллерголог.

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