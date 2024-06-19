Врач назвал ещё один источник ботулизма, кроме консервов

Опубликовано 19 июня 2024, 23:25
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Врач назвал ещё один источник ботулизма, кроме консервовБотулотоксин может попасть в квашеную капусту и подобные продукты
Главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов рассказал о том, что ботулотоксин может присутствовать не только в консервах, но и в ферментированных продуктах.
Чуланов отметил, что возбудитель ботулизма, бактерию Clostridium botulinum можно обнаружить и в квашеной капусте, помидорах, огурцах и подобных продуктах. Кроме них, также в солёной и копчёной рыбе, колбасах.
Врач призвал тщательно промывать продукты и тару перед стерилизацией. А также не есть просроченные и испорченные консервы.
«Ботулотоксин может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах (например, квашеной капусте), солёной и копчёной рыбе, колбасах, особенно упакованных в кишку», — предупредил Чуланов.
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