Врач назвал ещё один источник ботулизма, кроме консервов

Чуланов отметил, что возбудитель ботулизма, бактерию Clostridium botulinum можно обнаружить и в квашеной капусте, помидорах, огурцах и подобных продуктах. Кроме них, также в солёной и копчёной рыбе, колбасах.

Врач призвал тщательно промывать продукты и тару перед стерилизацией. А также не есть просроченные и испорченные консервы.

«Ботулотоксин может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах (например, квашеной капусте), солёной и копчёной рыбе, колбасах, особенно упакованных в кишку», — предупредил Чуланов.

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