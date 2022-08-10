Врач назвал главный вред пива для женщин

По его словам, поскольку пиво — пусть лёгкий, но алкогольный напиток, то опасно не менее, чем другой алкоголь. А у женщин регулярное употребление пива, наравне с другими «слабоалкоголками», чревато развитием алкоголизма.

Врач предупредил, что женский алкоголизм боле коварен, чем мужской, потому что более стремителен и быстрее поражает внутренние органы. Также специалист отметил, что длительное употребление даже лёгких алкогольных напитков, может привести к серьёзным поражениям головного мозга.

«Я бы отметил, что женский алкоголизм коварен. Он часто начинается с лёгких напитков и в отличие от мужского алкоголизма, который может длиться несколько лет, женский развивается стремительно и очень быстро прогрессирует, то есть стремительно поражает внутренние органы, прежде всего печень и мозг», — предупредил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.