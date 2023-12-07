Врач назвал кориандр специей, профилактирующей болезнь Альцгеймера

Оказывается, кориандр хорош для нормализации холестерина и профилактики болезней сердца. В нём содержится фолиевая кислота, или витамин В9, который полезен для профилактики анемии, для нормального роста клеток и развития костей и в целом для здоровья плода. Также фолиевая кислота, содержащиеся в кориандре, способствует формированию нервной ткани и защищает мозг от деменции и болезни Альцгеймера.

Кориандр способствует нормальному пищеварению, за счёт линалоола и карвона специя снижает вздутие, газообразование и спазмы в желудке, стимулирует выработку желудочного сока.

Кроме того, кориандр может помочь справиться с бессонницей, а также снять стресс и общее нервное напряжение. Кориандр влияет на регуляцию уровня гормонов стресса.

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