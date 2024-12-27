Врач назвал лишний вес одной из причин варикоза

По словам эксперта, людям с вероятностью развития варикоза стоит избегать длительных статических нагрузок, так как усиливается давление на вены нижних конечностей. Для профилактики варикоза следует контролировать массу тела, так как избыточный вес всерьёз усиливает нагрузку на сосуды ног, что как раз способствует развитию варикозной болезни. Для этого нужно поддерживать нормальный вес: сбалансированно питаться и поддерживать регулярную физическую активность.

Тем более профилактировать варикоз нужно тем людям, у кого в роду были такие случаи, — риск болезни увеличивается на фоне генетики.

«Одним из важных аспектов является избегание длительных статических нагрузок, таких как продолжительное стояние или сидение. Если такие условия неизбежны, необходимо использовать компрессионный трикотаж, включая эластичные чулки, бинты или гольфы», — рассказал хирург.

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