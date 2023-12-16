Врач назвал лучшую закуску к водке

01:20, 16 декабря 2023
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Врач назвал лучшую закуску к водкеВ список входит борщ
Хирург Александр Умнов рассказал о закуске под водку, которая хорошо защищает слизистую желудка от повреждения.
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Врач посоветовал закусывать водку супами-пюре, яйцами, а также нежирным борщом. Эти продукты обладают обволакивающими свойствами. По словам Умнова, подойдёт и насыщенная пробиотиками квашеная капуста.
Запивать алкоголь лучше несладким компотом, узваром или морсом.
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