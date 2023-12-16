Врач назвал лучшую закуску к водке

Врач посоветовал закусывать водку супами-пюре, яйцами, а также нежирным борщом. Эти продукты обладают обволакивающими свойствами. По словам Умнова, подойдёт и насыщенная пробиотиками квашеная капуста.

Запивать алкоголь лучше несладким компотом, узваром или морсом.

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