Фитнес и здоровье
01:20, 16 декабря 2023
1 мин.

Врач назвал лучшую закуску к водке

В список входит борщ

Хирург Александр Умнов рассказал о закуске под водку, которая хорошо защищает слизистую желудка от повреждения.

Врач назвал лучшую закуску к водке

© Ferra.ru

Врач посоветовал закусывать водку супами-пюре, яйцами, а также нежирным борщом. Эти продукты обладают обволакивающими свойствами. По словам Умнова, подойдёт и насыщенная пробиотиками квашеная капуста.

Запивать алкоголь лучше несладким компотом, узваром или морсом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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