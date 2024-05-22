Врач назвал медицинской проблемой устойчивость гонореи к антибиотикам

По словам Мясникова, в прошлом году были обнаружены мутации гонококка, устойчивые к лечению. То есть традиционные антибиотики могут не дать эффекта. Врач подчеркнул, что «супергонорея не поддаётся лечению».

И это отнюдь не шутки, так как в 3% случаев гонорея может закончиться кастрацией; эта бактериальная инфекция может поражать кожу, печень, сердце и другие жизненно важные органы.

«Тотальная резистенция ко всем антибиотикам — огромнейшая медицинская проблема. Год назад появился новый устойчивый штамм гонореи. Но в список вошло пять бактерий, среди которых на втором месте Клостридиум диффициле — бич для пожилых людей, особенно в больницах. Она вызывает серьёзное воспаление кишечника, очень серьёзную патологию. И если раньше она хоть как-то лечилась, то сейчас уже не лечится. Мы всё глубже и глубже вступаем в эру, когда антибиотики увы не работают», — предупредил эксперт.

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