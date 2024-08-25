Врач назвал наиболее полезные для здоровья ягоды

Эксперт отметил, что полезны такие ягоды, как облепиха, малина, клубника, красная смородина, клюква, брусника. И важен цвет ягоды и овощей. По словам Чудакова, все ягоды и овощи, которые обладают чёрным и синим цветом — источники антиоксидантов (проантоцианидинов).

В связи с этим важно употреблять чёрную смородину, чернику, голубику. Это самые полезные для организма ягоды, причём с их помощью можно подготовить организм к осени.

Кроме того, в качестве подготовительной к осени общеукрепляющей процедуры важно заниматься закаливанием. Эта процедура полезна тем, что предполагает воздействие разных температур на организм, за счёт чего «во время закаливания вырабатываются маленькие дозы гормона стресса, повышающие гуморальный иммунитет».

«Одним из лучших источников витаминов являются ягоды: малина, клубника, чёрная и красная смородина, клюква, брусника, облепиха. Принципиален также чёрный цвет ягоды. Все ягоды и овощи, обладающие синим и чёрным цветом, являются источником антиоксидантов, так называемых проантоцианидинов. Помимо чёрной смородины, они содержатся в таких лесных ягодах, как черника и голубика», — порекомендовал врач.

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