Врач назвал неопасное для здоровья количество красного мяса в неделю

По словам Белоусова, в неделю можно съедать не более 500-600 граммов красного мяса. Рекомендуется максимально снизить потребление обработанных мясных продуктов — колбас, сосисок, сарделек и т.п. В них слишком много насыщенных жиров, которые могут привести к развитию атеросклероза.

Кроме того, консерванты, содержащиеся в мясных полуфабрикатах, могут спровоцировать рак толстой кишки.

«Регулярное потребление большого количества красного мяса, особенно обработанного, связано с повышением риска рака толстой кишки. Канцерогенные вещества могут образовываться при жарке или копчении мяса, что также делает его менее безопасным для здоровья», — рассказал гастроэнтеролог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.