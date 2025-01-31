Врач назвал основные симптомы проказы

По его словам, большинство людей на заболевает лепрой после контакта с больным. Однако первые симптомы могут появиться даже по прошествии многих лет после контактирования: на это влияют иммунитет и генетика.

Среди симптомов: слабость, потеря чувствительности кожи кистей и стоп, пятна либо бляшки на коже и эффект львиной морды — одиного из симптомов лепры, который проявляется утолщением кожи лица, бровей и ушей.

«Если проказу не лечить, из-за поражения нервных окончаний у больного могут развиться парез или паралич конечностей, появиться трофические язвы и контрактуры на стопах, атрофироваться мышцы. У мужчин вследствие рубцевания яичек развивается бесплодие, а при искривлении носовой перегородки и западении спинки носа затрудняется дыхание», — рассказал врач.

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