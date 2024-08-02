Врач назвал первые признаки тромбоза ног

По словам эксперта, в жаркую погоду риск тромбообразования повышается, поэтому следует пить больше жидкости и двигаться. Малоподвижный образ жизни и дефицит жидкости могут привести к образованию тромбов, что чревато нарушением кровоснабжения жизненно важных органов.

Уфимцев отметил, что первым и минимальным симптомом тромбоза является постоянный отёк ног, который не сходит утром, и тянущая боль.

«Минимальный признак — это постоянный отёк ног, который не сходит утром. По болевым ощущениям — это просто неприятная, тянущая боль в задней поверхность голени. Ощущения, сравнимые с перегрузкой мышц после длительной физической нагрузки», — рассказал врач.

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