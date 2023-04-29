Врач назвал первые симптомы диабета

Он объяснил, что предвестником диабета является преддиабет, протекающий, как правило, бессимптомно. При таком состоянии диабетических показателей сахара в крови ещё нет, но глюкоза уже выше нормы. Определить преддиабет можно, сдав кровь на анализ и обратив внимание на уровень глюкозы.

Мясников посоветовал в случае уровня глюкозы в крови 5,6−6,9 ммоль/л натощак, а после «сахарной нагрузки» — 7,8−11,3 ммоль/л снизить калорийность пищи и начать физическую активность. Потому что указанные цифры могут быть преддиабетом.