Врач назвал предалкоголизмом ежедневное употребление бокала вина или банки пива

Различие заключается в мировоззрении и ценностях человека. Если одни считают, что ежедневное употребление алкоголя в небольших количествах для вкуса и удовольствия не является алкоголизмом, то другие смотрят на это иначе. По словам Умнова, сначала алкоголь приносит удовольствие и расслабляет благодаря выбросу эндорфинов и других гормонов, но со временем у человека вырабатывается толерантность, и требуются всё большие дозы и более крепкое спиртное.

Врач отметил, что именно эта стадия и называется «предалкоголизмом». По его мнению, если человек обладает сильной волей, то сможет сопротивляться развивающейся зависимости, но если нет, тогда может развиться психофизиологическая зависимость, которую трудно преодолеть.

При физической зависимости алкоголь встраивается в клеточный метаболизм, а без него обмен веществ нарушается. Это приводит к абстинентному синдрому, который можно облегчить, только употребляя больше алкоголя, что создаёт «порочный» круг.

«При физической зависимости этанол и продукты его распада встраиваются в клеточный метаболизм, и без них у человека нарушается клеточный обмен. Ломка требует повторной дозы алкоголя, что замыкает круг. Так вино из "усилителя вкуса" превращается в "воду", без которой уже невозможно обойтись», — подчеркнул эксперт.

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