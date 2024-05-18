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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 мая 2024, 04:21
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Врач назвал признаки отравления алкоголем и смертельную дозу водки

Так лучше не пить
Преподаватель кафедры медфакультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предупредил, что объём этилового спирта, обезвреживается в печени и не попадает в кровь, только в случае дозы до 120 мл.
Врач назвал признаки отравления алкоголем и смертельную дозу водки

© Ferra.ru

Умнов подчеркнул, что доза алкоголя, превышающая эту цифру, попадает в кровь и циркулирует по всему организму. А смертельна доза этилового спирта, выпитая в объёме одного лира в течение часа.

Человек попросту может отравиться, даже если употреблял качественный алкоголь. Симптомы отравления следующие: падение температуры, замедление дыхания, учащённый пульс, несвязная речь, галлюцинации и даже эпилептические приступы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#медицина
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#Симптомы
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#алкоголь
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#рекомендации