Врач назвал признаки отравления алкоголем и смертельную дозу водки

Умнов подчеркнул, что доза алкоголя, превышающая эту цифру, попадает в кровь и циркулирует по всему организму. А смертельна доза этилового спирта, выпитая в объёме одного лира в течение часа.

Человек попросту может отравиться, даже если употреблял качественный алкоголь. Симптомы отравления следующие: падение температуры, замедление дыхания, учащённый пульс, несвязная речь, галлюцинации и даже эпилептические приступы.

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