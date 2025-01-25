Врач назвал продлевающей жизнь диету с включением нута и фасоли

Сапата подчеркнул, что речь идёт об обязательном включении в рацион чечевицы, нута и фасоли. Диетолог отметил, что именно эти продукты напрямую влияют на долголетие.

Исследование подтвердило, что рацион, богатый цельнозерновыми, бобовыми, рыбой, фруктами, овощами и орехами, может значительно продлить жизнь. На фоне такой диеты принципиально сокращение потребления красного и обработанного мяса, сладких напитков и очищенных злаков.

«Я не хочу, чтобы вы забывали, что ежедневная порция любого из перечисленных мной продуктов может продлить жизнь на 8–11 лет», написал Сапата в своём блоге.

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