Врач назвал продлевающей жизнь диету с включением нута и фасоли

Опубликовано 25 января 2025, 02:371 мин.
Врач назвал продлевающей жизнь диету с включением нута и фасолиЯкобы эти продукты влияют напрямую
Диетолог, специалист по внутренним болезням Карлос Андрес Сапата назвал продукты, которые при их включении в рацион, могут продлить жизнь человека до 11 лет. По словам эксперта, это подтвердило исследование, результаты которого были опубликованы в феврале 2022 года.
Сапата подчеркнул, что речь идёт об обязательном включении в рацион чечевицы, нута и фасоли. Диетолог отметил, что именно эти продукты напрямую влияют на долголетие.
Исследование подтвердило, что рацион, богатый цельнозерновыми, бобовыми, рыбой, фруктами, овощами и орехами, может значительно продлить жизнь. На фоне такой диеты принципиально сокращение потребления красного и обработанного мяса, сладких напитков и очищенных злаков.
«Я не хочу, чтобы вы забывали, что ежедневная порция любого из перечисленных мной продуктов может продлить жизнь на 8–11 лет», написал Сапата в своём блоге.
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