Врач назвал продукты, которые нельзя есть после заморозки

Врач назвал сырые яйца, мягкие сыры, мясо, птицу и рыбу. Яйца нельзя замораживать, потому что в процессе заморозки может треснуть скорлупа и внутрь попадут патогены, что чревато серьёзными последствиями для здоровья. Мягкие сыры во время заморозки и последующей разморозки могут расслоиться, что станет возможностью для проникновения бактерий. Мясо, птицу и рыбу нельзя замораживать повторно, в них могут развиться инфекции.

По словам Лопатина, кроме перечисленных, нельзя замораживать овощи с большим содержанием воды: огурцы, капусту, кабачки, зелень и салат. Нельзя класть в морозилку картофель, молоко и йогурт.

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