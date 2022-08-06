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Врач назвал продукты, которые нельзя есть после заморозки

Они могут стать источником бактерий
Врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин рассказал, какие продукты нельзя есть после заморозки, так как они становятся источником опасности для человека.
Врач назвал продукты, которые нельзя есть после заморозки

Врач назвал сырые яйца, мягкие сыры, мясо, птицу и рыбу. Яйца нельзя замораживать, потому что в процессе заморозки может треснуть скорлупа и внутрь попадут патогены, что чревато серьёзными последствиями для здоровья. Мягкие сыры во время заморозки и последующей разморозки могут расслоиться, что станет возможностью для проникновения бактерий. Мясо, птицу и рыбу нельзя замораживать повторно, в них могут развиться инфекции.

По словам Лопатина, кроме перечисленных, нельзя замораживать овощи с большим содержанием воды: огурцы, капусту, кабачки, зелень и салат. Нельзя класть в морозилку картофель, молоко и йогурт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Доктор Питер
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