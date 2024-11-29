Врач назвал самые опасные для здоровья последствия кори у взрослых

Одним из осложнений кори у взрослых может быть гепатит. Корь всерьёз бьёт по организму, поэтому среди последствий могут наблюдаться пневмония, энцефалит и другие серьезные заболевания, а некоторые из них могут даже привести к летальному исходу.

«Корь у взрослых — это не только высокая температура и сыпь. Это заболевание, которое может повлечь за собой тяжёлые последствия для здоровья, поэтому важно не только вовремя распознать симптомы и обратиться к врачу, но и заранее позаботиться о профилактике, особенно в условиях роста заболеваемости. Своевременная вакцинация позволяет избежать болезни и сохранить здоровье даже в случае контакта с инфицированными», — отметил врач.

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