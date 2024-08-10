Врач назвал самые полезные для здоровья сочетания гречки с продуктами

Гинзбург рассказал, что есть лучше всего крупную гречневую крупу — ядрицу. Такая крупа дольше переваривается, что полезнее для здоровья.

Есть гречку полезно с молоком, рыбой, мясом и другими источниками белка. Но вредна эта каша с сахаром.

Диетолог порекомендовал есть гречневую кашу раз в день пять раз в неделю. Такой рацион хорош при ожирении, сахарном диабете, артериальной гипертонии, атеросклерозе и многих других болезнях.

«Чем крупинки мельче, тем хуже, потому что увеличивается поверхность соприкосновения этого самого зерна со всеми ферментами в организме. В результате ускоряется время расщепления продукта в желудочно-кишечном тракте. А желательно, чтобы этот процесс происходил подольше. И ядрица как нельзя лучше отвечает этой задаче», — посоветовал врач.

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