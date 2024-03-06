Врач назвал самые вредные для бутерброда продукты

Опубликовано 06 марта 2024, 03:21
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Врач назвал самые вредные для бутерброда продуктыИз-за жира и сахара
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал самые вредные начинки для бутербродов.
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Вялов рассказал, что самые вредные бутерброды — с майонезом, колбасой и сыром. Вред заключается в калорийности указанных продуктов и уровне жира — в колбасе и сыре, а также сахара — в майонезе.
Полезными Вялов назвал бутерброды с овощами, зеленью и белком. «Самыми полезными бутербродами являются те, которые содержат овощи, зелень и белок. Авокадо помогает снизить уровень холестерина, помидоры богаты антиоксидантами, а куриное филе содержит много белка, необходимого для роста и восстановления тканей», — рассказал гастроэнтеролог.
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