Врач назвал самый народный способ лечения гипертонии, который несет больше опасности, чем пользы

По словам кардиолога Сергея Кадина, пациенты часто пытаются самостоятельно лечить гипертонию с помощью народных методов, но это может иметь серьёзные последствия для их здоровья. Он подчеркнул, что ни один из этих методов не способен вылечить это заболевание. Некоторые растения могут оказывать некоторое положительное воздействие, и именно на основе них создаются некоторые биологически активные добавки.

Одним из распространённых заблуждений является уверенность, что посещение бани и сауны может улучшить состояние гипертоников. Кадин объясняет, что такие процедуры могут быть полезны для здоровых людей, так как тренируют сосуды и сердце, повышают устойчивость к стрессу, снимают усталость и способствуют быстрому восстановлению после физических нагрузок. Однако при гипертонии это может привести к развитию гипертонического криза, так как сердечная мышца будет работать слишком интенсивно.

Кадин рекомендует посещать баню только в периоды спокойствия и с ограниченным временем, чтобы избежать возможных проблем. Это позволит избежать рисков и получить некоторую пользу от таких процедур.